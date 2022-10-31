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15:26, 31 октября 2022Россия

Появились кадры с плачущим ребенком сразу после наезда депутата на него

Опубликовано видео с плачущим мальчиком, снятое после наезда новосибирского депутата

В сети появились кадры с пострадавшим шестилетним мальчиком из Новосибирской области, снятые сразу после наезда новосибирского депутата на него. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На записи видно, как плачущий мальчик в грязной одежде заходит в подъезд своего дома. Оператор спрашивает, здесь ли он живет, но ребенок не отвечает и продолжает, рыдая, идти домой.

Ранее мать пострадавшего мальчика рассказала, что он вышел на улицу, чтобы поймать кошку. По словам женщины, домой ее сын вернулся весь в крови. Россиянка также сообщила, что до появления в соцсетях видео с моментом происшествия депутат прятался в своем гараже.

Резонансное ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Внедорожник, за рулем которого находился районный депутат от «Единой России» Сергей Мамонтов, переехал шестилетнего мальчика во дворе жилого дома. Сразу после этого мужчина вышел из машины, постоял некоторое время возле ребенка, сел обратно в автомобиль и скрылся.

По последним данным, состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. По словам его матери, есть подозрения на перелом и черепно-мозговую травму. Женщина также заявила, что Мамонтов с ней до сих пор не связывался.

31 октября суд признал депутата виновным по административной статье об оставлении места ДТП. Кроме того, в отношении Мамонтова возбудили дело по статье 125 Уголовного кодекса об оставлении человека в опасности. 67-летнего мужчину арестовали на 11 суток. Обвиняемый полностью признал вину. В свою очередь, глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец заявила, что депутата исключат из партии.

Константин Лысяков
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