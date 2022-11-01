«Ведомости»: блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook

Совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишут «Ведомости».

По мнению авторов письма, ограничение доступа к соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны. В частности, как отмечается в обращении, в результате блокировки Instagram и Facebook «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны», в результате чего Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне на фоне проведения спецоперации на Украине.

Также авторы документа отмечают, что отечественные социальные сети «не обладают такой популярностью у российских пользователей» и так и «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям». Кроме того, россияне для обхода блокировок используют VPN-сервисы, многие их которых «несут угрозу для персональных данных пользователей».

Также блогеры указали на невозможность ведения предпринимательской деятельности и проводить благотворительные сборы в заблокированных соцсетях.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram в ходе выступления в Госдуме. Он выразил уверенность в том, что соцсеть начала «хорошо себя вести».

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Сенатор Андрей Клишас позднее сообщал, что пересмотр решения о блокировке Instagram и Facebook возможен только после изменений в принципах модерации контента площадок. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил возможность восстановления доступа к Instagram в России.

