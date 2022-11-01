Стали известны новые подробности гибели 33-летнего российского бойца ММА

Российского бойца ММА Александра Писарева обнаружил мертвым в квартире его отец

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева обнаружил мертвым в квартире его отец. Новые подробности гибели сообщили «Известия».

По информации источника, отец спортсмена попытался самостоятельно оказать первую помощь 33-летнему сыну. Он обнаружил, что у сына не прощупывается пульс, после чего вызвал скорую и начал делать искусственное дыхание. Мужчине показалось, что сын начал приходить в себя, однако прибывшие медики сообщили, что тот умер два часа назад.

О смерти спортсмена во сне стало известно ранее 1 ноября. Изначально сообщалось, что боец умер от отравления арбузом. Затем медики сообщили, что причиной смерти Писарева стало отравление опиоидами. Отмечалось, что накануне случившегося боец и его жена, попавшая в больницу, употребляли с друзьями алкогольные напитки и сушеные грибы.

Писарев выступал в промоушенах RCC и Fight Nights. Всего он провел пять боев по правилам MMA, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл россиянину Максиму Усояну.