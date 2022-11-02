В Кремле прокомментировали госпитализацию Карпова

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе госпитализации шахматиста Анатолия Карпова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал госпитализацию чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Мы все в курсе и желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, знает ли об этом президент России.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. «Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — отметил позднее помощник гроссмейстера Альберт Степанян.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.