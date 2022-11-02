«Калашников» сообщил о поставках дронов Минобороны России

Глава «Калашникова» Лушников заявил о поставках в армию разведывательных и ударных дронов

Концерн «Калашников» поставляет Министерству обороны России разведывательные и ударные дроны. Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников, передает РИА Новости.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — сказал он.

Лушников отметил, что отдельные изделия являются серийными образцами, а серийное производство других дронов начнется в 2023 году.

В октябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация готова поставлять нужное число дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» при наличии заказа.

В сентябре Алан Лушников рассказал, что в специальной военной операции на Украине начали активно применять беспилотники, разработанные ZALA Aero – дочерней компании группы «Калашников».