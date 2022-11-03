Уходящему из России Jagermeister подыскали еще одну замену

Уходящий с российского рынка ликер Jagermeister предложили заменить «Легендами Алтая»

Уходящему с российского рынка ликеру Jagermeister подыскали еще одну замену на российском рынке. Немецкий алкоголь можно заменить на «Легенды Алтая», рассказал РИА Новости управляющий алтайского предприятия Максим Байкалов.

«Два года назад мы вывели на рынок травяной аперитив "Легенды Алтая", который по вкусу и консистенции очень похож на немецкий ликер», — поделился он. По словам Байкалова, отечественный напиток уже поставляется в магазины и стоит дешевле.

Ранее российский дистрибьютор Jagermeister ГК «Руст» проинформировал своих партеров о приостановке поставок ликера на отечественный рынок. В Федерации рестораторов и отельеров поспешили заверить, что это не станет катастрофой для рынка, и предложили заменить Jagermeister на бальзамы «Бугульма» и «Тайга».

Вскоре дистрибьютор объявил, что ликер немецкой компании Mast-Jаgermeister все-таки продолжат ввозить в Россию. Кроме того, Минпромторг внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.