Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:20, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды

Телеведущий Попов назвал избыточным создание в России министерства информации и пропаганды
Евгений Попов

Евгений Попов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1», депутат Госдумы Евгений Попов назвал избыточным предложение создать в России министерство информации и пропаганды. Идею открытия такого ведомства он оценил в разговоре с «Газетой.Ru».

Попов указал на то, что информационное поле в России регулируется законом о СМИ и рядом других подзаконных актов. «Они вполне себе защищают и население, и само инфополе от вмешательства и распространения недостоверной, а также вредной информации. За это предусмотрено наказание, предусмотрена ответственность. Закон жесткий и за время спецоперации был еще более ужесточен за фейки. Поэтому создание новой бюрократической структуры считаю избыточным», — сказал он.

Ранее в четверг, 3 ноября, депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с предложением создать в России министерства информации и пропаганды. «Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды», — сказал парламентарий.

Ранее Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ проверить данные об участии нескольких российских СМИ в антироссийской пропагандисткой кампании. Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, издания были упомянуты в опубликованном в США расследовании, касающемся более 150 организаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
В Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра
Атаковавших картину Вермеера активистов приговорили к тюремным срокам
Xiaomi выпустила смартфон с гигантской камерой
Бывший сотрудник дельфинария назвал причину выброса ручных питомцев в море
Раздавивший такси с пассажиркой в Москве водитель фуры лечился от шизофрении
Стала известна судьба освобожденных из плена российских военнослужащих
Минобороны объявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных
Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы
Mercedes возглавил список нарушающих правила парковки элитных авто
Банк Англии рекордно поднял ключевую ставку для борьбы с ростом цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.