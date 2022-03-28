Депутат предложил проверить данные об антироссийской пропаганде в российских СМИ

Депутат Пискарев предложил проверить данные об антироссийской пропаганде в российских СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит Генпрокуратуру РФ проверить данные об участии нескольких российских СМИ, упомянутых в опубликованном в США расследовании, касающемся более 150 организаций, в антироссийской пропаганде. Об этом заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.

«Расследование американского журналиста Дэна Коэна в части участия русскоязычных СМИ в пропагандистской кампании Украины, направленной на дискредитацию России в глазах международной общественности, заслуживает пристального внимания российских компетентных органов», — указал депутат.

Пискарев отметил, что опубликованный материал «свидетельствует о тесной связке, в том числе финансовой, так называемых проверенных источников, среди которых "Новая газета", [телеканал] "Дождь", [издание] "Медиазона" (оба признаны в РФ СМИ-иноагентами) и многие другие, с правительствами США, Европы и рядом американских неправительственных организаций, признанных нежелательными в России».

«Участие в деятельности нежелательных организаций, а также получение финансирования от них в России запрещены законом. Опубликованные американским журналистом данные должны пройти тщательную проверку. Соответствующее обращение комиссия направит в Генеральную прокуратуру РФ», — подчеркнул парламентарий.