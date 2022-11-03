МИД России заявил протест послу Британии из-за подготовки ВСУ к диверсиям

МИД России заявил послу Британии Броннерт протест за подготовку Лондоном диверсантов ВСУ

Послу Великобритании в России Деборе Броннерт заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям», — уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы Броннерт указали на недопустимость таких провокаций, а также потребовали немедленно их прекратить. В противном случае, предупредили в ведомстве, ответственность за рост напряженности в отношениях между государствами и последствия актов агрессии «будут целиком лежать на британской стороне».

Рассуждая о причастности британских специалистов к подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в МИД РФ напомнили, что в сентябре 2020 года Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов. После этого, в конце 2020 года, стороны начали реализовывать программу противодействия угрозам на Черном море «Инициатива по морской подготовке ВМСУ».

Согласно данным министерства, британо-украинское военно-морское сотрудничество развивается в рамках программы «Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина». «Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А.Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в городе Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей», — отметили представители МИД, упомянув, что в Одессе на базе школы военных водолазов готовят водолазов специального назначения.

Кроме того, утверждается, что на побережье и в акватории Черного моря близ Одессы, Николаева и Очакова подразделения ВМСУ вместе с британскими специалистами провели водолазные спуски и подорвали объект в учебных целях, а в период с августа по сентябрь 2022 года в акватории Днепровского лимана британские военные инструкторы обучали военнослужащих ВСУ управлять беспилотными подводными аппаратами (БПА), предназначенными для поражения кораблей. В этот же период, утверждают в МИД, британцы занимались подготовкой экипажей передаваемых Киеву тральщиков.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт приехала в российский МИД. Отмечалось, что британского представителя вызвали в министерство после того, как Москва заявила о причастности Лондона к атаке Киева на Севастополь.

Накануне, 2 ноября, ведомство пообещало предоставить доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Россия приостанавливала участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции сразу после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по судам.