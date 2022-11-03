Британский посол приехала в МИД России после атаки Киева на Севастополь

Британский посол Броннерт приехала в МИД России после атаки Киева на Севастополь

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт приехала в российский МИД, передает РИА Новости.

Уточняется, что британского представителя вызвали в министерство иностранных дел после того, как Москва заявила о причастности Лондона к атаке Киева на Севастополь. Дипломата встретили люди с плакатами, на которых говорится, что Британия является террористическим государством.

После визита Броннерт покинула МИД без комментариев.

Ранее ведомство пообещало предоставить доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Россия приостановила участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции сразу после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по судам.