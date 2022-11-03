Названы лучшие города России для заработка на жилье

«Мир квартир»: выгоднее всего вкладываться в жилье в Махачкале и Магнитогорске

Выгоднее всего вкладываться в новостройки оказалось в Махачкале, а в готовые квартиры — в Магнитогорске. Лучшие города России для покупки недвижимости с целью дальнейшего заработка на жилье назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Специалисты сопоставили стоимость жилья и средние арендные ставки в крупных российских населенных пунктах и выяснили, что доходность выше у объектов на вторичном рынке. При этом в новостройки выгоднее всего инвестировать в Махачкале — там квартира окупится за девять лет с доходностью 11,1 процента в год.

Также, по данным аналитиков, заработать на новостройках можно в Магнитогорске (10,2 процента и 9,8 года), Мурманске (6,6 процента и 15 лет), Грозном (6,5 процента и 15,4 года) и Якутске (6,4 процента и 15,5 года).

Наименее выгодно покупать квартиры на первичном рынке Москвы — жилье в столице окупится через 29,7 года при доходности 3,4 процента годовых. Не подходящими для такого бизнеса городами также оказались Брянск (3,4 процента и 29,2 года), Белгород (3,5 процента и 28,6 года), Пенза (3,7 процента и 27,3 года), Казань (3,8 процента и 26,5 года) и Санкт-Петербург (4,2 процента и 23,6 года). В целом в России сдаваемые в аренду квартиры в новостройках приносят собственникам 4,7 процента годовых и окупаются за 21,1 года.

На вторичном рынке выгоднее всего покупать жилье под сдачу в аренду в Магнитогорске — там недвижимость окупится за 11,7 года и будет приносить 8,5 процента годовых. Среди лидеров по доходности специалисты также назвали Астрахань (8,3 процента и 12 лет), Грозный (7,8 процента и 12,8 года), Нижний Тагил (7,6 процента и 13,1 года) и Челябинск (7,2 процента и 13,9 года).

Невыгодно покупать «вторичку» для сдачи в аренду оказалось в Москве (3,7 процента и 26,8 года), Белгороде (4,2 процента и 23,6 года), Брянске (4,5 процента и 22,4 года), Курске (4,5 процента и 22,4 года), Калининграде (4,5 процента и 22,1 года) и Санкт-Петербурге (4,6 процента и 21,9 года). При этом в среднем по России доходность от сдачи в аренду готовых квартир находится на уровне 5,5 процента годовых, а затраты на приобретение такого жилья окупаются за 18,3 года.

«Поскольку цены на новостройки по всей стране довольно сильно выросли с прошлой осени, доходность квартир на первичном рынке за год упала на 0,3 процентного пункта, а окупаемость выросла на год. На вторичном рынке за год в этом плане ничего не изменилось. Но если сравнить с весенними показателями, то доходность средней российской квартиры выросла на 0,6 процентного пункта а окупаемость снизилась на два года: за полгода жилье подешевело, а его аренда немного подорожала», — прокомментировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее аналитики ВТБ выяснили, сколько берущих ипотеку россиян планируют зарабатывать на сдаче жилья в аренду. По данным банка, так поступает почти каждый десятый заемщик, а 88 процентов респондентов берут кредит на объекты для личного проживания.