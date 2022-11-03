Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:05, 3 ноября 2022Среда обитания

Названы лучшие города России для заработка на жилье

«Мир квартир»: выгоднее всего вкладываться в жилье в Махачкале и Магнитогорске
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Выгоднее всего вкладываться в новостройки оказалось в Махачкале, а в готовые квартиры — в Магнитогорске. Лучшие города России для покупки недвижимости с целью дальнейшего заработка на жилье назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Специалисты сопоставили стоимость жилья и средние арендные ставки в крупных российских населенных пунктах и выяснили, что доходность выше у объектов на вторичном рынке. При этом в новостройки выгоднее всего инвестировать в Махачкале — там квартира окупится за девять лет с доходностью 11,1 процента в год.

Также, по данным аналитиков, заработать на новостройках можно в Магнитогорске (10,2 процента и 9,8 года), Мурманске (6,6 процента и 15 лет), Грозном (6,5 процента и 15,4 года) и Якутске (6,4 процента и 15,5 года).

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Наименее выгодно покупать квартиры на первичном рынке Москвы — жилье в столице окупится через 29,7 года при доходности 3,4 процента годовых. Не подходящими для такого бизнеса городами также оказались Брянск (3,4 процента и 29,2 года), Белгород (3,5 процента и 28,6 года), Пенза (3,7 процента и 27,3 года), Казань (3,8 процента и 26,5 года) и Санкт-Петербург (4,2 процента и 23,6 года). В целом в России сдаваемые в аренду квартиры в новостройках приносят собственникам 4,7 процента годовых и окупаются за 21,1 года.

На вторичном рынке выгоднее всего покупать жилье под сдачу в аренду в Магнитогорске — там недвижимость окупится за 11,7 года и будет приносить 8,5 процента годовых. Среди лидеров по доходности специалисты также назвали Астрахань (8,3 процента и 12 лет), Грозный (7,8 процента и 12,8 года), Нижний Тагил (7,6 процента и 13,1 года) и Челябинск (7,2 процента и 13,9 года).

Невыгодно покупать «вторичку» для сдачи в аренду оказалось в Москве (3,7 процента и 26,8 года), Белгороде (4,2 процента и 23,6 года), Брянске (4,5 процента и 22,4 года), Курске (4,5 процента и 22,4 года), Калининграде (4,5 процента и 22,1 года) и Санкт-Петербурге (4,6 процента и 21,9 года). При этом в среднем по России доходность от сдачи в аренду готовых квартир находится на уровне 5,5 процента годовых, а затраты на приобретение такого жилья окупаются за 18,3 года.

«Поскольку цены на новостройки по всей стране довольно сильно выросли с прошлой осени, доходность квартир на первичном рынке за год упала на 0,3 процентного пункта, а окупаемость выросла на год. На вторичном рынке за год в этом плане ничего не изменилось. Но если сравнить с весенними показателями, то доходность средней российской квартиры выросла на 0,6 процентного пункта а окупаемость снизилась на два года: за полгода жилье подешевело, а его аренда немного подорожала», — прокомментировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее аналитики ВТБ выяснили, сколько берущих ипотеку россиян планируют зарабатывать на сдаче жилья в аренду. По данным банка, так поступает почти каждый десятый заемщик, а 88 процентов респондентов берут кредит на объекты для личного проживания.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Украина попросила ООН и США помочь в восстановлении энергоинфраструктуры
Пятилетний мальчик больше месяца проходил с рулем от игрушечного авто в носу
Девушка не смогла есть неделю из-за желания обрести идеальный подбородок
Побывавшие на роскошном курорте туристы описали отдых фразой «думали, что умрем»
Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой»
Названы лучшие города России для заработка на жилье
Британец бурно отметил юбилей, лишился памяти и решил «встретиться с Богом»
Толпы мигрантов подрались в центре Москвы и попали на видео
Двое российских полицейских привязали мужчину к сиденью машины и избили
Врач развеяла мифы о загадочной женской болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.