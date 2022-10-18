Названо число желающих заработать на жилье ипотечников

ВТБ: каждый десятый покупает жилье в ипотеку, чтобы потом зарабатывать на аренде

Почти каждый десятый ипотечный заемщик берет кредит на жилье, чтобы потом зарабатывать на сдаче в аренду. Число желающих инвестировать в недвижимость россиян назвал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, пишет РБК.

Cогласно данным опроса банка, 88 процентов ипотечников берут подобные кредиты на объекты для собственного проживания. Остальные приобретают жилье при помощи заемных средств, чтобы впоследствии иметь дополнительный доход.

«Ипотека сегодня — один из основных финансовых инструментов, который позволяет клиентам улучшить свои жилищные условия. Мы выяснили, что абсолютное большинство заемщиков приобретают объекты в кредит с целью дальнейшего проживания», — пояснил Дячкин.

По словам банкира, для большинства россиян стимулом для оформления ипотеки является низкая ставка по кредиту. В ВТБ отметили, что каждый второй участник опроса готов взять ипотеку в случае снижения ценовых параметров. Другие 10 процентов заемщиков готовы приобрести квартиру в ипотеку «в случае более насыщенного рынка достойных предложений».

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что после 21 сентября россияне стали реже интересоваться покупкой недвижимости — спрос на приобретение жилья снизился на 20 процентов. При этом специалисты предположили, что на количестве сделок может отрицательно сказаться повышение ставок по ипотеке.