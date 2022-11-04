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15:38, 4 ноября 2022Мир

Канцлера Германии раскритиковали из-за поездки в Китай

Le Figaro сообщила о критике в адрес канцлера Германии Шольца из-за поездки в Китай

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Французские медиа сообщили о критике в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его поездки в Китай. Как пишет РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный в Le Figaro, визит немецкого лидера идет вразрез с доктриной ЕС в отношении Пекина.

«Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой», — подчеркивает автор материала.

Издание напомнило, что доктрина ЕС предусматривает двойственное отношение к Китаю: в одних сферах Пекин должен быть партнером Евросоюза, в других — конкурентом и соперником. При этом, по мнению автора, Шольц, которого не раз обвиняли в том, что он действует в одиночку, усугубил свое положение тем, что отправился в Азию в сопровождении крупных немецких бизнесменов. Le Figaro полагает, что немецкому канцлеру стоило как минимум пригласить с собой президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно о нежелании Шольца ехать в Китай с Макроном. Как рассказал агентству Reuters информированный источник, французский лидер предложил коллеге вместе отправиться в Пекин, «чтобы послать сигнал о единстве ЕС», но получил отказ.

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Олег Давыдов
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