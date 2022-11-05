Помощник Карпова рассказал новые подробности о состоянии шахматиста

Помощник Анатолия Карпова Степанян оценил состояние шахматиста как нормальное

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал новые подробности о состоянии гроссмейстера. Его слова приводит РИА Новости.

«Карпов сейчас находится в сознании. Он лечится, но пока его не выписывают», — заявил Степанян. Он оценил состояние 71-летнего шахматиста как нормальное, и подчеркнул, что тот идет на поправку.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

