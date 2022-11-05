Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
0:1
1-й тайм
live
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
14:13, 5 ноября 2022Спорт

Легенда МЮ оценил уровень сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Россией

Андрей Канчельскис высоко оценил уровень сборной Узбекистана перед матчем с Россией

Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о конкурентоспособности команды Узбекистана перед матчем с россиянами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Узбекистан — хорошая команда. Если поймают кураж, будет тяжело с ними играть — хватает техничных футболистов», — сказал легенда МЮ. Он также высоко оценил уровень зрительского интереса к этой встрече, предположив, что многие местные болельщики придут на стадион.

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте. До этого, 17 ноября, россияне встретятся с соперниками из Таджикистана в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны заявили о ликвидации 120 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Захарова предрекла Зеленскому премию как первому беременному мужчине
Минобороны заявило об уничтожении двух единиц авиации ВСУ
Легенда МЮ оценил уровень сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Россией
Минобороны заявило о поражении пяти украинских пунктов управления
Появились кадры сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме
Минобороны заявило об уничтожении ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300 ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва монумента «Родина-мать» на Украине
Человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.