Легенда МЮ оценил уровень сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Россией

Андрей Канчельскис высоко оценил уровень сборной Узбекистана перед матчем с Россией

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о конкурентоспособности команды Узбекистана перед матчем с россиянами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Узбекистан — хорошая команда. Если поймают кураж, будет тяжело с ними играть — хватает техничных футболистов», — сказал легенда МЮ. Он также высоко оценил уровень зрительского интереса к этой встрече, предположив, что многие местные болельщики придут на стадион.

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте. До этого, 17 ноября, россияне встретятся с соперниками из Таджикистана в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

