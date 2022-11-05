Шлеменко назвал достойного соперника для Махачева

Боец Шлеменко посчитал, что чемпион UFC Ислам Махачев мог бы подраться с Бенеилом Дариюшем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко назвал достойного соперника для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Его слова приводит РБК.

Спортсмен посчитал, что Махачев мог бы подраться с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариюшем. По его мнению, австралиец Александр Волкановски откажется от поединка с россиянином, так как не захочет менять весовую категорию. «Он же только получил титул, даже его ни разу не защитил. Ему еще защищать и защищать, по сути», — добавил Шлеменко.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.