Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Зенит
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Факел
3:3
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Нефтехимик
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
23:15, 5 ноября 2022Спорт

Шлеменко назвал достойного соперника для Махачева

Боец Шлеменко посчитал, что чемпион UFC Ислам Махачев мог бы подраться с Бенеилом Дариюшем

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко назвал достойного соперника для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Его слова приводит РБК.

Спортсмен посчитал, что Махачев мог бы подраться с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариюшем. По его мнению, австралиец Александр Волкановски откажется от поединка с россиянином, так как не захочет менять весовую категорию. «Он же только получил титул, даже его ни разу не защитил. Ему еще защищать и защищать, по сути», — добавил Шлеменко.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине захотели нанести удар по Ирану
Жителей Германии призвали экономить газ
Шольц обозначил красную черту по Украине
Шлеменко назвал достойного соперника для Махачева
Американский самолет «Судного дня» прилетел на испанскую авиабазу
Экс-возлюбленная Тимати опубликовала фото без одежды
Губернатор Севастополя рассказал о поиске выброшенных в море дельфинов
Соседи рассказали о подозреваемом в поджоге костромского клуба
Во Франции заявили о восстании европейцев из-за политики ЕС
Почти всех погибших при пожаре в клубе Костромы опознали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.