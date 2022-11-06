Нарышкин счел переписку Трасс и Блинкена по «Северному потоку» реальной

Глава СВР Нарышкин: переписка Трасс и Блинкена о «Северном потоке» могла быть реальной

У Москвы есть косвенные основания полагать, что СМС-переписка бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном могла быть реальной. Российская сторона считает, что британский политик действительно могла обсуждать с американским дипломатом взрывы на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, цитату приводит ТАСС.

«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — заявил глава СВР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также приняла сообщения о переписке Трасс с Блинкеном за реальность. Она заявила, что ждет ответ Лондона по поводу этой информации. При этом изначально о том, что такое обсуждение якобы имело место, писал создатель файлообменника Megaupload Ким Дотком в Twitter. Он в иронической форме говорил о том, что Трасс могла написать Блинкену сообщение it's done («все сделано»). Тем не менее ряд СМИ воспринял запись Доткома всерьез.