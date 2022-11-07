Воздушную тревогу объявили в Одесской области

В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные в понедельник, 7 ноября, представлены на портале с картами тревог Украины.

Ранее в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Незадолго до этого о тревоге также говорили в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной Украине.

Помимо этого, в воскресенье, 6 ноября, в Одессе прогремели взрывы. Позднее власти города заявили, что взрыв произошел из-за подрыва саперами якорной мины, прибившейся к побережью из-за шторма. Был произведен подрыв в прибрежных водах. Угроза ликвидирована.