Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 7 ноября 2022Бывший СССР

В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской области

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные в понедельник, 7 ноября, представлены на портале с картами тревог Украины.

Ранее в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Незадолго до этого о тревоге также говорили в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной Украине.

Помимо этого, в воскресенье, 6 ноября, в Одессе прогремели взрывы. Позднее власти города заявили, что взрыв произошел из-за подрыва саперами якорной мины, прибившейся к побережью из-за шторма. Был произведен подрыв в прибрежных водах. Угроза ликвидирована.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
В Минобороны назвали число отправленных в зону СВО мобилизованных из Подмосковья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.