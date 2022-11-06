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22:58, 6 ноября 2022Бывший СССР

Власти Одессы объяснили взрыв в городе

Власти Одессы заявили, что взрыв в городе произошел из-за подрыва якорной мины саперами

Фото: Nacho Doce / Reuters

Взрыв, прогремевший в воскресенье, 6 ноября, в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города из-за шторма. Об этом заявило оперативное командование «Юг» в Telegram-канале.

Как объяснили власти города, силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, к настоящему времени угроза ликвидирована.

Ранее украинские и российские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

6 ноября в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной Украине, объявили воздушную тревогу.

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Марина Совина
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