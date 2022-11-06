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20:23, 6 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

«Страна.ua» сообщает, что в Одессе прогремели взрывы

Фото: Tetiana Shevereva / Unsplash

Украинские СМИ, в том числе издание «Страна.ua», пишут о взрывах в Одессе. Подробности пока не известны, воздушную тревогу не объявляли.

Об этом также пишут ТАСС и РИА Новости: первое ссылается на украинское издание «Общественное», РИА Новости не указывает свои источники.

Дополнительной информации пока нет.

29 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого, 27 октября, стало известно о взрывах в Одессе и в Киеве.

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Алевтина Запольская
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