Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе сообщили о звуках взрывов со стороны моря

В Одессе со стороны моря слышны звуки взрывов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Думская».

«Уточняем информацию, тревоги нет», — отмечается в сообщении. Другие детали не приводятся.

Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. До этого, 26 октября, стало известно о взрывах в Одессе и Николаеве.

Кроме того, жители Одессы публиковали фотографии, на которых были запечатлены улицы города, оставшиеся без освещения.