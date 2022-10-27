Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 27 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе сообщили о звуках взрывов со стороны моря

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Одессе со стороны моря слышны звуки взрывов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Думская».

«Уточняем информацию, тревоги нет», — отмечается в сообщении. Другие детали не приводятся.

Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. До этого, 26 октября, стало известно о взрывах в Одессе и Николаеве.

Кроме того, жители Одессы публиковали фотографии, на которых были запечатлены улицы города, оставшиеся без освещения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.