Стало известно о взрывах в Одессе
В Одессе сообщили о звуках взрывов со стороны моря
В Одессе со стороны моря слышны звуки взрывов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Думская».
«Уточняем информацию, тревоги нет», — отмечается в сообщении. Другие детали не приводятся.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. До этого, 26 октября, стало известно о взрывах в Одессе и Николаеве.
Кроме того, жители Одессы публиковали фотографии, на которых были запечатлены улицы города, оставшиеся без освещения.