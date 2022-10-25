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06:12, 25 октября 2022Бывший СССР

Киев и Одесса остались без освещения

Страна: Киев и Одесса остались без уличного освещения

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Улицы Киева и Одессы остались без освещения. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных снимках видно, что в украинской столице не работают фонари и световые вывески, единственные источники света — окна жилых домов и автомобильные фары.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах. Политик призвал жителей всех областей страны минимизировать потребление электричества.

21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в результате российских ударов оказалось повреждено от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры. Министр указал, что Украина потеряла порядка четырех тысяч мегаватт генерирующих мощностей.

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Марина Совина
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