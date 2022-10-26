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22:32, 26 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаеве

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Николаеве

Фото: Pixabay

В городе Николаеве произошли взрывы, об этом стало известно украинскому Telegram-каналу «Политика Страны».

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — отмечается в сообщении. Подробности и официальную информацию в настоящее время издание не приводит. Также сообщается о взрывах в Одессе.

Днем стало известно, что в Сумской области Украины произошли взрывы. По всей территории страны прозвучала воздушная тревога.

Утром 26 октября предупредительные сигналы звучали на западе Украины — в Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. В этот же день воздушная тревога была объявлена на юге — в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, она действовала в Полтавской и Днепропетровской областях, где власти предупредили жителей о ракетной опасности.

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Марина Совина
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