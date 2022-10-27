В Киеве произошел взрыв
«Прямой»: в Киеве произошел взрывСюжетВзрывы в Киеве:
В Киеве произошел взрыв. Об этом пишет телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Киеве», — говорится в сообщении. По информации телеканала, в киевском регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Позже «Прямой» уточнил, что власти сообщали о технических работах на карьере.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Утром 27 октября предупредительные сигналы звучали в Киеве. Власти призвали население срочно проследовать в укрытия. Кроме того, ночью 26 октября стало известно о взрывах в Николаеве и Одессе.