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12:50, 27 октября 2022Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

«Прямой»: в Киеве произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Киеве произошел взрыв. Об этом пишет телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Киеве», — говорится в сообщении. По информации телеканала, в киевском регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Позже «Прямой» уточнил, что власти сообщали о технических работах на карьере.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Утром 27 октября предупредительные сигналы звучали в Киеве. Власти призвали население срочно проследовать в укрытия. Кроме того, ночью 26 октября стало известно о взрывах в Николаеве и Одессе.

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Кристина Есикова
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