Сочинец рассказал об опасениях из-за состояния дома с рухнувшим балконом

Житель Сочи: дом с рухнувшим балконом вызывал опасения из-за своего состояния

Рухнувший в пятиэтажном жилом доме Сочи балкон уже несколько лет назад вызывал опасения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал местный житель, арендовавший в здании помещение для работы. По его словам, состояние этого дома в целом сложно назвать удовлетворительным.

«Вообще было видно, что состояние дома не очень. Уже несколько лет назад я стоял и смотрел на этот балкон, думал, что он обвалится, он старый был», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что число погибших при крушении сооружения увеличилось до трех. В больнице скончался 46-летний мужчина, который был доставлен в тяжелом состоянии.

Балкон на Донской улице Сочи рухнул вечером 6 ноября. В момент обрушения на нем находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также 40-летняя женщина умерли на месте, третьего пострадавшего госпитализировали с переломами таза и позвоночника. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) начал проверку.

Местные власти сообщили, что дом 1958 года постройки не был аварийным, дальнейшей угрозы обрушения конструкций нет. По словам заместителя главы города Вадима Снегирева, здание построено по типу общежития. Причина трагедии устанавливается.

Хозяйка квартиры рассказала, что конструкция была в хорошем состоянии. По ее словам, полтора месяца назад она сама выходила на балкон и не заметила никаких дефектов. Женщина добавила, что с крыши дома нередко текла вода, из-за чего в квартире образовывалась плесень. Собственники квартиры обращались в управляющую компанию, однако проблему пришлось решать самостоятельно.

Эту информацию подтвердила и другая жительница дома Алена. Она рассказала, что в здании большие проблемы с полами и протекает крыша.