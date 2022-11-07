Жительница дома с обрушившимся балконом в Сочи показала здание изнутри

Жительница дома в Сочи, где при обрушении балкона погибли люди, показала здание изнутри

Жительница пятиэтажного дома на Донской улице в Сочи, где обрушился балкон с людьми, рассказала, что там давно был необходим капитальный ремонт. На видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash, женщина показала, как ветшающее здание выглядит изнутри.

Местная жительница Алена объяснила, что в доме большие проблемы с полами и протекает крыша. «Это четвертый этаж и с той стороны тоже проседание пола идет. Видите, как полы попроседали, то есть в любой момент может обрушиться, может одна лестница остаться, и все», — рассказала она, указывая на проблемные участки.

По словам женщины, обрушившийся балкон был единственным незастекленным во всем доме, и его давно заливало дождями. Женщина утверждает, что конструкция начинала разваливаться — в балконе была видна трещина. После июльских ливней конструкцию и вовсе «вымыло», утверждает Алена. «Соседи снизу наблюдали просто водопад над своим окном с этого балкона. И видно было трещину, он уже отходил», — отметила женщина.

Алена уточнила, что здание никогда не признавали аварийным. Администрация обещала жильцам провести капитальный ремонт, но точных сроков не обозначила.

По данным канала, дом был построен в 1958 году, а последний капитальный ремонт проводили в 1993 году. Три года назад администрация заменила канализацию и трубы, но список проблем не уменьшился.

Балкон квартиры в центральном районе Сочи рухнул 6 ноября. В момент обрушения на нем находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина и женщина умерли на месте, третьего пострадавшего госпитализировали с переломами таза и позвоночника. Позже он скончался в больнице.

Хозяйка квартиры заявила, что конструкция была в хорошем состоянии. По словам женщины, она сама выходила на балкон и не заметила никаких дефектов, поэтому информация о том, что хозяева забыли предупредить гостей о шаткости лоджии, не соответствует действительности.