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В Сочи сообщили о подтоплениях придомовых территорий из-за сильных дождей

В администрации Сочи сообщили о подтоплении 10 придомовых территорий из-за сильных дождей

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сильные дожди, прошедшие в Сочи, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях. Об этом сообщили в среду, 27 июля, в пресс-службе администрации российского города, передает РИА Новости.

Власти пояснили, что в курортном городе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с непогодой. По прогнозам синоптиков, в Сочи в ближайшее время ожидаются ливни, грозы, град и сход селя с гор.

«Подтоплено 10 придомовых территорий. Сотрудники Службы спасения города Сочи, других аварийно-спасательных и коммунальных предприятий курорта откачивают воду», — уточнили в местной администрации. Власти курортного города отметили, что небольшие подтопления возникли на федеральных трассах, в районе Головинки упало дерево. В три часа ночи из-за подъема уровня воды также сработали датчики на реке Западный Дагомыс — там включили сирены.

В настоящее время движение по сочинским дорогам осуществляется штатно, вода в реке Восточный Дагомыс находится в русле. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Ранее власти Сочи рассказали, что из-за проливных дождей уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок. На место прибыли глава района и спасатели.

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Анна Щербакова
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