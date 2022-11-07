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14:55, 7 ноября 2022Культура

Селену Гомес раскритиковали за ссору с отдавшей ей свою почку подругой

Селену Гомес раскритиковали за ссору с подругой, которая стала донором ее почки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую певицу Селену Гомес раскритиковали за ссору с подругой, актрисой Франсией Райсой. Об этом сообщает Yahoo!

В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки. Райса, близкая подруга певицы, стала ее донором. Позже артистки несколько раз прекращали общение, а потом вновь возобновляли его.

В недавнем интервью звезда «Волшебников из Вэйверли Плэйс» заявила, что певица Тейлор Свифт является ее единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу.

«Я никогда не вписывалась в группу крутых девушек, которые были знаменитостями. Мой единственный друг в индустрии на самом деле — Тейлор Свифт, поэтому я помню, что чувствовала себя чужой», — поделилась Гомес.

Франсия Райса отреагировала на такое высказывание фразой «интересно», после чего отписалась от певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поклонники выступили с критикой в адрес Гомес в TikТok, после чего она принесла извинения: «Прошу прощения, я не упомянула всех людей, которых знаю». Ее бывшая подруга, ставшая для певицы донором, никак не отреагировала на это.

Ранее Селена Гомес впервые прокомментировала совместные фотографии с Хейли Бибер.

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Анастасия Астахова
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