Защита обвиняемой в убийстве Дугиной украинки обжаловала заочный арест

Суд: защита украинки Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной, обжаловала заочный арест

Адвокаты гражданки Украины Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве дочери российского философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, обжаловали решение о ее заочном аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк», — сообщили в суде.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября. Ее обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти (пункты «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ). В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.