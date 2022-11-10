РЖД повторно обратились в Евросоюз с просьбой об отмене санкций

РЖД повторно направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных против компании санкций

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обратились в Евросоюз с просьбой в скорейшем времени отменить санкции, введенные в отношении компании. Об этом сообщается в официальном релизе, опубликованном на сайте организации.

В компании уточнили, что с момента подачи предыдущего заявления прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не было рассмотрено.

Как говорится в сообщении РЖД, Евросоюз не назвал причин столь длительной задержки рассмотрения просьбы. «Это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам», — заявили в РЖД.

Предыдущее заявление с просьбой рассмотреть отмену санкций было направлено компанией РЖД в Евросоюз 19 июля. В сообщении отмечалось, что санкции направлены на ограничение возможностей РЖД по реализации гуманитарных и социально значимых функций и дискриминационны по отношению к российским гражданам.