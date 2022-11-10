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13:41, 10 ноября 2022Спорт

Пике призвал сократить время футбольных матчей

Бывший футболист Пике призвал сократить игровое время матчей и сделать их увлекательнее

Фото: Albert Gea / Reuters

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал сократить игровое время футбольных матчей. Об этом он заявил во время интервью Twitch-каналу ibai.

«Нужно модифицировать и менять установленные годами правила. Я понимаю, что это сложно, но это происходит в других видах спорта. Нужно найти способ привлечь к себе внимание, предложить не только спорт, но и контент», — поделился Пике. По его мнению, нынешний футбольный продукт устарел, поэтому необходимо искать нововведения, которые сделают матчи более увлекательными.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. «Пора заканчивать свой путь», — заявил 35-летний игрок.

В мае сообщалось, что в Международной федерации футбола и Международном совете футбольных ассоциаций задумались об изменении правил в футболе. Организации рассматривают варианты введения чистого игрового времени. Предполагается, что время будет останавливаться, если мяч выходит из игры или игрок получает травму, а также когда судья выносит предупреждение или разговаривает с кем-либо. Кроме того, изучается возможность сокращения матчей с 90 до 60 минут.

Дарья Коршунова
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