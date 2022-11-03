Пике объявил о завершении карьеры

Испанский футболист Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры

Испанский защитник Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь, когда все детские мечты сбылись, я хочу сказать, что принял решение. Пора заканчивать свой путь», — заявил он. 35-летний футболист отметил, что его последней игрой станет матч чемпионата Испании против «Альмерии», который пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Ранее Пике просил клуб позволить ему выступать бесплатно, чтобы помочь сине-гранатовым. Руководство «Барселоны» отказалось от такой меры. Вместо этого оклад 35-летнего игрока обороны был существенно снижен.

Пике начал выступления за «Барселону» в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок. Вместе с каталонцами он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.