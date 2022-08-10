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Спорт

«Барселона» отказала Пике в просьбе играть бесплатно

«Барселона» отказала защитнику Жерару Пике в просьбе играть бесплатно

Фото: Daisuke Nakashima / Globallookpress.com

Испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике просил клуб позволить ему выступать бесплатно, чтобы помочь сине-гранатовым. Об этом сообщает AS.

Руководство «Барселоны» отказалось от такой меры. Вместо этого оклад 35-летнего игрока обороны будет существенно снижен. Пике в беседе с президентом клуба Жоаном Лапортой подчеркнул, что готов на любой оклад. Сине-гранатовые будут платить футболисту сумму, достаточную, чтобы иметь возможность регистрировать новичков.

Перед стартом сезона-2021/2022 Пике также пошел на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу. Это позволило «Барселоне» вписаться в потолок зарплат и усилить команду новыми футболистами.

Пике начал выступления за «Барселону» в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок. В составе каталонцев он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов.

Николай Костюков
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