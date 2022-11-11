Муж и жена отправились в поездку в честь годовщины и нашли алмаз
Пара из американского штата Миннесота отправилась в путешествие, чтобы отметить десятилетний юбилей свадьбы, и нашла коричневый алмаз весом 1,9 карата. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Джессика и Сет Эриксон отправились в путешествие через 11 штатов в честь годовщины свадьбы. Главной целью их поездки стал государственный парк Алмазный кратер в штате Арканзас — единственное в мире доступное для публики месторождение алмазов.
Завсегдатаи парка дали супругам советы о том, как проводить мокрое просеивание, и через час Сет заметил на дне своего сита драгоценный минерал. Пара отнесла находку в Центр обнаружения алмазов парка, где подтвердили, что это коричневый алмаз весом 1,9 карата.
Пара назвала драгоценный камень HIMO — по инициалам своих детей.
В 2022 году в Алмазном кратере был найден 581 алмаз.
Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд занимался дайвингом и обнаружил бриллиант на одном из рифов. Мужчина забрал его себе, но отказался от продажи и теперь хранит в закрытом сейфе дома.