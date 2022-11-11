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20:43, 11 ноября 2022Из жизни

Муж и жена отправились в поездку в честь годовщины и нашли алмаз

UPI: супруги отправились в путешествие в честь годовщины свадьбы и нашли алмаз

Фото: Thomas AE / Unsplash

Пара из американского штата Миннесота отправилась в путешествие, чтобы отметить десятилетний юбилей свадьбы, и нашла коричневый алмаз весом 1,9 карата. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Джессика и Сет Эриксон отправились в путешествие через 11 штатов в честь годовщины свадьбы. Главной целью их поездки стал государственный парк Алмазный кратер в штате Арканзас — единственное в мире доступное для публики месторождение алмазов.

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Завсегдатаи парка дали супругам советы о том, как проводить мокрое просеивание, и через час Сет заметил на дне своего сита драгоценный минерал. Пара отнесла находку в Центр обнаружения алмазов парка, где подтвердили, что это коричневый алмаз весом 1,9 карата.

Пара назвала драгоценный камень HIMO — по инициалам своих детей.

В 2022 году в Алмазном кратере был найден 581 алмаз.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд занимался дайвингом и обнаружил бриллиант на одном из рифов. Мужчина забрал его себе, но отказался от продажи и теперь хранит в закрытом сейфе дома.

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Алиса Дмитриева
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