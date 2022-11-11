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11:45, 11 ноября 2022Спорт

Глава ФИДЕ рассказал о препятствии для выписки Карпова из больницы

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что Анатолия Карпова не выписывают из-за пневмонии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о препятствии для выписки российского гроссмейстера Анатолия Карпова из больницы. Его слова приводит ТАСС.

«Он разговаривает, лечение проходит планово. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить. По моей информации, ситуация улучшается», — сказал Дворкович. Он добавил, что остается на связи с супругой Карпова.

8 ноября помощник Карпова Альберт Степанян описал состояние гроссмейстера фразой «прорывов пока нет». Он подчеркнул, что шахматист все еще находится в реанимации, однако врачи обещали перевести его оттуда до конца недели.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Ксения Курашкина
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