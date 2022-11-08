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20:49, 8 ноября 2022Спорт

Помощник Карпова описал состояние шахматиста фразой «прорывов пока нет»

Помощник Анатолия Карпова Степанян заявил, что прорывов в состоянии шахматиста пока нет

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Степанян описал состояние шахматиста фразой «прорывов пока нет». Он подчеркнул, что Карпов все еще находится в реанимации, однако врачи обещали перевести его оттуда до конца недели. Помощник добавил, что 71-летний гроссмейстер находится в сознании.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Анастасия Борисова
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