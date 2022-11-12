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18:17, 12 ноября 2022Россия

Каховская администрация покинет левый берег Днепра

Администрация Каховского района покинет 15-километровую зону левого берега Днепра

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что территория округа, подлежащая обязательной эвакуации, является территорией возможных боевых действия. Местных жителей призвали принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы России, где для них созданы все условия — социальные выплаты, пенсии и пособия.

«В случае вашего осознанного выбора остаться в небезопасной зоне, где возможны боевые действия, вы несете полную ответственность за свою жизнь», — добавили в администрации.

Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

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Варвара Кошечкина
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