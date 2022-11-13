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22:35, 13 ноября 2022Мир

Названы возможные организаторы теракта в Стамбуле

В Турции предполагают, что теракт в Стамбуле могла совершить запрещенная РПК

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Теракт на центральной улице Стамбула, скорее всего, является делом рук запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое мнение выразили местные эксперты по вопросам безопасности, передает ТАСС.

Как считает специалист по вопросам международной безопасности Четинер Четин, время, место и способ совершения теракта говорят о том, что к нему причастна РПК, которая ранее неоднократно проводила подобные акции в крупных турецких городах.

«Избрано место — одна из самых популярных улиц Стамбула в выходной день, когда там традиционно много людей», — напомнил он, не исключив, что РПК вновь заявила о себе в преддверии всеобщих выборов, которые должны пройти в Турции в 2023 году.

При этом отставной турецкий генерал Наим Бабюроголу полагает, что, в случае причастности РПК к теракту, таким образом она адресует послание европейским странам, в частности Швеции и Финляндии, от которых Турция требует выдачи представителей террористических организаций в ответ на одобрение заявки на вступление в НАТО.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места взрыва.

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Марина Совина
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