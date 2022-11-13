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10:07, 13 ноября 2022Мир

В США призвали признать Турцию спонсором терроризма

Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Meriç Dağlı / Unsplash

Бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма. В своей колонке для издания 19FortyFive Рубин перечислил основные причины, по которым члены НАТО должны перестать сотрудничать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, по мнению Рубина, Эрдоган использует стремление Швеции вступить в НАТО как возможность не только унизить это государство, но и выбить из него финансирование.

«Постоянно заставляя шведских политиков подчиняться и раболепствовать, Эрдоган сигнализирует своим последователям не только внутри Турции, но и среди значительной диаспоры в Европе, что демократии слабы и беспринципны, в то время как его подход к сильному правлению может принести величие», — полагает Рубин.

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Кроме того, Рубин посоветовал странам НАТО не идти на поводу у Эрдогана, который требует выдачи Анкаре лиц, причастных, по мнению турецких силовиков, к террористической деятельности. Рубин считает, что ответом на это требование должен стать аналогичный список граждан Турции, составленный «на основании весьма реалистичных доказательств актов терроризма». В частности, Рубин обвинил действующего президента Турции в связях с радикальным движением ХАМАС, ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и бывшими первыми лицами Сомали.

«НАТО должно отреагировать на выходки Эрдогана, составив списки турецких радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму. Если Эрдоган откажется соблюдать эти стандарты, то каждый член НАТО должен объявить Турцию спонсором терроризма в соответствии со своими национальными законами, применив любые законодательные санкции против этой страны», — заключил Рубин.

Ранее Рубин заявил, что Австралия нарушила единство Запада против России, поскольку она отказалась признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Рубин отметил, что премьер и глава МИД Австралии поддержали Махмуда Аббаса, который на встрече с Владимиром Путиным заявил о неспособности США стать посредником в диалоге Палестины и Израиля.

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Олег Давыдов
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