Президент Украины Зеленский назвал адом российские атаки на ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал адом российские атаки в Донбассе.

11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из села Опытное на авдеевском направлении. По словам замкомандира 1-й Славянской бригады, российские военные отбросили противника, вынудив покинуть позиции. В данный момент российские военные намерены полностью окружить Авдеевку.

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Купянское направление

В Министерстве обороны России сообщили, что 11 ноября на купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области.

По информации военного ведомства, в результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

В ведомстве уточнили, что было уничтожено свыше 120 украинских военных, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли более 160 военных при попытке провести атаки на купянском направлении.

В Минобороны России сообщили, что украинская сторона силами двух батальонных тактических групп попыталась атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка в Луганской народной республике (ЛНР).

В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции Министерство обороны России

Атаки ВСУ

12 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли четыре попытки атаки на красно-лиманском направлении, все они были пресечены.

В ведомстве отметили, что атаки планировались в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики.

В результате были уничтожены свыше 190 украинских военных, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Ранее в министерстве также сообщали, что российские войска сорвали попытку атаки двух усиленных взводов Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР.

В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа Министерство обороны России

Также 9 ноября российские войска отразили атаку ВСУ в Херсонской области. В оборонном ведомстве рассказали, что попытки атак были сосредоточены в районах населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок, находящихся в Херсонской области.

Ответным огнем российские войска заставили отступить противника, который понес значительные потери.

На николаево-криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск

Кроме того, Вооруженные силы России обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы области.