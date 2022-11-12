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14:23, 12 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о четырех попытках атаки ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороны: при попытке атаки ВСУ на красно-лиманском направлении уничтожены 190 бойцов

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки атаки на красно-лиманском направлении, все они были пресечены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что атаки планировались в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики.

В результате были уничтожены свыше 190 украинских военных, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Всего за сутки средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой народной республики и Чистополье Запорожской области.

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Варвара Кошечкина
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