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16:20, 14 ноября 2022Россия

Очевидцы рассказали о пожаре и взрыве на заправке в Зеленограде

Очевидцы описали обстановку на заправке в Зеленограде после пожара

Кадр: Telegram-канал «112»

На территории заправочной станции в 16-м микрорайоне Зеленограда загорелась и взорвалась «Газель». ЧП произошло на улице Андреевка. На данный момент пожар потушен, сообщил корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на очевидцев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории заправки взорвался бензовоз. Сотрудник станции в разговоре с «Лентой.ру» опроверг эту информацию. С его слов, загорелась обычная «Газель». Причины пожара устанавливаются. Заправка работает в штатном режиме.

Другой очевидец происшествия предположил, что внутри «Газели» взорвался газовый баллон.

На месте работает следственно-оперативная группа. Информации о пострадавших и погибших нет, передает корреспондент.

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Алена ШевченкоЕкатерина Смирная
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