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16:01, 15 ноября 2022Экономика

Добыча «Газпрома» упала

«Газпром» сообщил о падении добычи на 19,2 процента

Фото: РИА Новости

Добыча газа «Газпромом» в период с начала года по 15 ноября составила 359,7 миллиарда кубометров, что на 19,2 процента меньше показателей того же периода в 2021 году, следует из сообщения компании.

Упал также спрос на газ компании на внутреннем рынке — на 5,9 процента, а экспорт в дальнее зарубежье сократился сразу на 43,4 процента, составив 93,2 миллиарда кубометров.

Выросли поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако их конкретные объемы не приводятся. Известно, что общий годовой объем в 2023-м оценивается примерно в 22 миллиардов кубометров.

«Газпром» обратил внимание, что по состоянию на 13 ноября в подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы было закачано 69,7 миллиарда кубометров газа (плюс 1,1 миллиарда кубометров по сравнению с концом октября).

Российский поставщик, от которого Европа ранее существенно зависела в своей энергобезопасности, указывает, что «даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)». При этом риски дефицита, по оценкам специалистов, сейчас сместились с ближайшей зимы на следующие периоды.

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Платон Щукин
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