Мать четверых детей раскрыла секрет похудения на 63 килограмма

Девушка Джоан Махер из Англии похудела на 63 килограмма и решила выйти замуж второй раз

Мать четверых детей Джоан Махер из Англии похудела на 63 килограмма перед свадьбой и удивила зрителей своим преображением. Секрет перемен она раскрыла в интервью DailyMail.

36-летняя британка рассказала, что в 2017 году ее вес превышал 120 килограммов, из-за чего она стеснялась своей внешности. Тогда девушка выходила замуж в первый раз, и вместо свадебного платья ей пришлось надеть белый топ и черные брюки, купленные в магазине для женщин с большим размером. С тех пор невеста дала себе обещание изменить параметры тела и пойти под венец во второй раз.

По словам многодетной матери, секрет изменений в весе в том, что сразу после торжества она решила бегать каждый день и скорректировала питание. «В свои лучшие годы я ела кучу мусора и потребляла около четырех тысяч калорий в день! Я часто пропускала завтраки, затем ела в KFC или McDonalds на обед, а с чаем перекусывала карри с чипсами и рисом», — признается она.

Отмечается, что изменившаяся героиня материала намерена во второй раз отметить свадьбу с мужем 39-летним Стивеном. «Наше бракосочетание было счастливым днем, но я знаю, что это была не та свадьба, о которой она мечтала. Конечно, я буду рад еще раз провести наше торжество и увидеть жену в платье ее мечты», — комментирует он.

Зрители восхитились преображением британки в комментариях. «Удивительное достижение, вы молодец!», «Очень хорошая работа!», «Вы сделали то, о чем многие мечтают, и стали намного красивее», — написали они.

В сентябре австралийка Харпер похудела на 40 килограммов с помощью психолога и стала фитнес-моделью. 26-летняя австралийка рассказала, что во время учебы в школе она весила около 100 килограммов. Харпер рассказала, что психолог помог ей предотвратить переедание и похудеть. В данный момент она работает тренером и выступает как фитнес-модель на соревнованиях.

