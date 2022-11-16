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11:15, 16 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об оставшихся без света и воды сотнях городах Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что сотни городов остались без света, воды и тепла

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотни городов страны остались без света, воды и тепла. Как он утверждает, по республике ударили почти 100 ракет. Его цитирует РИА Новости.

«Почти 100 (…) ракет ударили по Украине. (…) Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети», — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил о 85 ракетных ударах, которые были нанесены в основном по энергетическим объектам. Украинский лидер попросил население «беречь себя и быть в укрытиях». Также заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко охарактеризовал ситуацию с энергетической инфраструктурой как критическую.

15 ноября сразу в нескольких регионах страны прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетики. В этот день на всей территории республики объявили воздушную тревогу.

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Кристина Есикова
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