Кадыров сообщил о назначении нового секретаря совбеза Чечни

Турпал-Али Ибрагимов назначен новым секретарем совета безопасности Чечни

Новым секретарем совета безопасности Чечни назначен Турпал-Али Ибрагимов, ранее возглавлявший министерство имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Он много лет эффективно трудится в команде Ахмата-Хаджи Кадырова (первого президента Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель», — отметил Кадыров, говоря об Ибрагимове. Глава Чечни выразил уверенность, что Ибрагимов справится со своими обязанностями и на новой должности.

2 ноября от должности секретаря Совбеза Чечни был освобожден Апти Алаудинов, занимавший ее с июля. Позже Кадыров сообщил, что Алаудинов назначен на должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР).