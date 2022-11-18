Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 18 ноября 2022Россия

Кадыров сообщил о назначении нового секретаря совбеза Чечни

Турпал-Али Ибрагимов назначен новым секретарем совета безопасности Чечни
Турпал-Али Ибрагимов

Турпал-Али Ибрагимов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Новым секретарем совета безопасности Чечни назначен Турпал-Али Ибрагимов, ранее возглавлявший министерство имущественных и земельных отношений региона. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Он много лет эффективно трудится в команде Ахмата-Хаджи Кадырова (первого президента Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель», — отметил Кадыров, говоря об Ибрагимове. Глава Чечни выразил уверенность, что Ибрагимов справится со своими обязанностями и на новой должности.

2 ноября от должности секретаря Совбеза Чечни был освобожден Апти Алаудинов, занимавший ее с июля. Позже Кадыров сообщил, что Алаудинов назначен на должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Американский полковник рассказал о потерях ВСУ
В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину
В России проверят информацию о махинациях по разорению кубанских аграриев
Аналитик призвала купить ряд продуктов до Нового года
Мэр Энергодара поделился планами после освобождения от должности
В США три человека погибли из-за рекордных снегопадов
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог
Британцы раскритиковали Сунака после его встречи с Зеленским
Аналитик спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.