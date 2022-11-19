В России выявили 5445 новых заболевших COVID-19, выздоровел 6621, скончались 62

За минувшие сутки в России выявили еще 5445 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 531 012. Новые данные передает в субботу, 19 ноября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

18 ноября количество инфицированных составило 5546, 17 ноября — 5680. 16 ноября в стране было выявлено 5380 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (727), Санкт-Петербурге (458), Свердловской области (274), Подмосковье и Самарской области (по 196 новых заболевших). Меньше всего — в Чечне (9), Магаданской области (8), Дагестане (7), Адыгее (6), Северной Осетии — Алании (4), Еврейской автономной области (4), на Алтае (3), в Чукотском автономном округе (3) и Ненецком автономном округе (1).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1063. За этот же период 6621 человек выздоровел и был выписан из больницы. За время пандемии вылечился от инфекции 20 939 481 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 62 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 391 395 летальных исходов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 20 регионах России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Уточнялось, что заболеваемость растет в том числе в Москве и Московской области — там показатель вырос на 30,9 и 4,3 процента соответственно. Подобное явление может быть связано с появлением новых вариантов инфекции.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре назвали главное отличие варианта «цербер» от распространявшихся по России ранее. В ведомстве отметили, что новый подвид обладает большей трансмиссивностью, то есть заразностью.