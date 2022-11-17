Вирусолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог из РАН Лукашев спрогнозировал слабую волну заболеваемости COVID-19 в России

Слабый подъем заболеваемости COVID-19 может ожидать россиян в ближайшее время. С таким прогнозом выступил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, его комментарий приводит агентство городских новостей «Москва».

Специалист пояснил, что это связано с распространением очередных новых вариантов коронавируса, которые вызвали подъемы заболеваемости в нескольких европейских странах. Лукашев оценил уровень угрозы предстоящей волны как умеренный.

«Это варианты омикрона, а у очень большой части населения уже есть антитела к разным разновидностям вида омикрон. Скорее всего, этот подъем заболеваемости будет ниже того, который был у нас в августе и сентябре», — отметил он.

Вирусолог допустил, что в полугодовой перспективе могут возникнуть новые подъемы заболеваемости COVID-19, связанные со снижением коллективного иммунитета.

Ранее Лукашев подчеркивал, что COVID-19 продолжит мутировать и циркулировать в обществе.