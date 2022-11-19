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12:33, 19 ноября 2022Россия

На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб

В МЧС заявили, что на месте ЧП с домом в Тымовском на Сахалине создан оперативный штаб

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

На месте взрыва в поселке Тымовское на Сахалине был создан оперативный штаб. Об этом заявили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что оперативный штаб организован в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области. Уже известно, что специалисты работают на месте происшествия. К ликвидации последствий ЧП привлечено 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее была названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине. В настоящее время считают, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей на место проишествия.

По предварительной версии властей региона, причиной происшествия стало неправильное хранение или использование газового баллона. Уже известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

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Варвара Кошечкина
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