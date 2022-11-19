Момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Mash опубликовал видео момента взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине попал на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Mash.

Cпециалисты начали разбор завалов. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. Погиб один человек, еще один пострадал.

В населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Туда же срочно вылетел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.