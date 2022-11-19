Момент взрыва газа в жилом доме на Сахалине попал на видео
Mash опубликовал видео момента взрыва газа в жилом доме на СахалинеСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине попал на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Mash.
Cпециалисты начали разбор завалов. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. Погиб один человек, еще один пострадал.
В населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Туда же срочно вылетел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.